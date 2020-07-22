Sulama kanalına giren kuzenler akıntıya kapılarak kayboldu

Şanlıurfa’da sulama kanalına giren amca çocuğu kuzenler, akıntıya kapılarak kayboldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Dolutepe Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, amca çocukları İbrahim (18) ve Ahmet Yılmaz (19) mahalleden geçen sulama kanalına girdi. Bir süre yüzen gençler daha sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve su altı aramakurtarma polis ekipleri sevk edildi. Bölgede jandarma ekipleri güvenlik önlemi alırken, su altı arama kurtarma ekipleri ise arama çalışmalarını sürdürüyor. Olay yerine gelen gençlerin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.