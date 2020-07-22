Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde HDP’li belediye meclis üyesi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinin HDP’li belediye meclis üyesi S.A. hakkında yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne gittiği sırada gözaltına alındı. Terör Örgütü Üyeliği suçlamasıyla gözaltına alınan S.A.’nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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