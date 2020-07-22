Akıntıya kapılan kuzenlerin cesedine ulaşıldı

Şanlıurfa’da serinlemek için girdikleri kanalda akıntıya kapılarak kaybolan 2 kuzenin cesedine ulaşıldı.



Edinilen bilgiye göre, serinlemek için dün Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Dolutepe Mahallesi yakınlarından geçen sulama kanalına giren kuzenler İbrahim Yılmaz (18) ve Ahmet Sait Yılmaz (19) akıntıya kapılarak kayboldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine giden İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinde görevli dalgıç polisler, kuzenleri bulmak için kanalda arama çalışmaları başlattı. AFAD ekiplerinin de destek verdiği çalışmalar bugün akşam saatlerine kadar devam etti. Çalışmalarda kuzenlerin cesedi, suya girdikleri bölgeden yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulundu. Sudan çıkartılan cesetler, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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