Şanlıurfa'da serinlemek için kanala giren 2 kuzen boğuldu (2)

"O kurnadan bu kurnaya"

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KUZENLERİN CESETLERİNE ULAŞILDI

Serinlemek için sulama kanalına giren ve bir süre sonra kaybolan kuzenler İbrahim ve Ahmet Yılmaz'ın, dalgıç polisler tarafından yapılan arama çalışmalarında kayboldukları yerden 15 kilometre uzaklıkta cansız bedenlerine ulaşıldı. Sulama kanalından çıkarılan iki kuzenin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2020-07-23 00:18:59



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