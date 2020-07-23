Eyyübiye’ye yeni ve modern kapalı semt pazarı yapılıyor

Eyyübiye ilçesinde yapımına hızlı bir şekilde devam edilen ve açılış için sona gelinen modern, kapalı semt pazarında son hazırlıklar yapılıyor.

Eyyübiye Belediyesi ilçenin önemli ihtiyaçlarından biri olan kapalı semt pazarlarının yapımında sona geldi. Harran Kapı bölgesinde bin 600 metre karelik alanı kapsayacak şekilde tasarlanan kapalı semt pazarı yükselmeye devam ediyor. İlçe sakinlerinin önemli taleplerinden biri olan kapalı semt pazarı için düğmeye basan ve temel atma töreni gerçekleştirilmeden yapımına başlanılan alanda artık son çalışmalar yapılıyor. Toplam 3 mahallenin semt pazarı ihtiyacını giderecek şekilde tasarlanan proje ile bölgenin önemli bir eksikliği giderilecek. Bölgenin mimari yapısı da dikkate alınarak tasarlanan kapalı semt pazarı, tek seferde 160 pazar tezgahını içinde barındıracak şekilde dizayn edildi. Modern yapı malzemelerinin kullanıldığı kapalı semt pazarında asmagerme membran işlemini yapan ekipleri, semt pazarını açılışa hazır hale getirmeye çalışıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, "İlçemizin önemli eksikliklerinden bir olan kapalı semt pazarları için çalışmalarımız hummalı bir şekilde sürüyor. İnşallah kısa sürede açılışını yapıp bölge halkının hizmetine sunacağız. İlçe genelinde kapalı semt pazarı yapımı için de çalışmalarımız devam ediyor. İhtiyaç duyulan bölgelerde belirlenen alanlara semt pazarı yapımına da başlayacağız” diye konuştu.

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