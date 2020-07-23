Bariyerlere çarpan araçtaki 3 kişi yaralandı

"O kurnadan bu kurnaya"

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Şanlıurfa’da bariyerlere çarparak devrilen araçtaki 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa Gaziantep otoyolunun 80’inci kilometresinde yaşandı. İmam A. yönetimindeki 63 ZR 811 resmi plakalı Toyota marka araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Kazada İmam A. ile birlikte Ahmet B. ve Fırat H. yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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