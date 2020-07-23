Resulayn’daki patlamada yaralananlar Ceylanpınar’a getiriliyor

"O kurnadan bu kurnaya"

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Suriye’nin Resulayn kentinde meydana gelen patlamada yaralananlar Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesindeki hastaneye getiriliyor.

Edinilen bilgiye göre, Suriye’nin Resulayn kentinde yerel polislerin bulunduğu noktada patlama meydana geldi. Bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybederken 10 kişi ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesine getiriliyor.

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