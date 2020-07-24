Şanlıurfa’da 156 ev karantinaya alındı

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Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulu korona virüs nedeniyle 156 adreste karantina uygulaması başlatırken 57 adresteki karantina uygulaması ise sona erdirildi.

Kurul tarafından alınan kararda, Birecik ilçesinde 12, Bozova ilçesinde 8, Eyyübiye ilçesinde 16, Haliliye ilçesinde 53, Hilvan ilçesinde 2, Karaköprü ilçesinde 49, Siverek ilçesinde 5, Suruç ilçesinde 7 ve Viranşehir ilçesinde 4 olmak üzere toplam 156 farklı adreste karantina tedbiri uygulanırken, Akçakale ilçesinde 1, Ceylanpınar ilçesinde 5, Halfeti ilçesinde 2, Viranşehir ilçesinde 25, Suruç ilçesinde 4, Karaköprü ilçesinde 9, Haliliye ilçesinde 7 ve Eyyübiye İlçesinde 4 olmak üzere toplam 57 farklı adresteki karantina uygulaması ise sona erdirildi.

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