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Vaka sayısının arttığı Şanlıurfa'da, tedbirlere uyulmuyor

DHA

Vaka sayısının arttığı Şanlıurfa'da, tedbirlere uyulmuyor


Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın, koronavirüs vaka sayısının arttığı kentler arasında gösterdiği Şanlıurfa'da, çok sayıda kişi sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe sayılıyor. Kentte son 15 gün içerisinde 1500 ev karantinaya alınırken, İl Sağlık Müdürü Emre Erkuş, vatandaşların eski alışkanlıklarını sürdürmeye devam etmeleri nedeniyle sıkıntıları yaşandığını belirterek, "Toplumumuzun kalabalığın olduğu ortamlardan, taziyelerden, düğünlerden, nişanlardan mümkün olduğu kadar uzak durmaları gerekiyor" dedi.
Şanlıurfa'da, koronavirüs tedbirlerine uyulmaması nedeniyle vaka sayısı artmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da vaka sayısında artışın olduğunu belirttiği iller arasında yer alan Şanlıurfa'da, çok sayıda kişi maskesiz dışarı çıkıp, sosyal mesafeye aldırış etmeden günlük yaşamlarına devam ediyor.
Son 15 günlük dönemde 1500 ev için karantina tedbiri uygulanan kentte, polis ekipleri ise sosyal mesafe ve nizami maske kullanımını ihlal edenlere cezai işlem uyguluyor. Kentin simgesi olan tarihi çarşılar ve Kasap Pazarı bölgesinde yoğunluk dikkat çekiyor.
'MASKE´YE, SOSYAL MESAFE´YE ALIŞMALIYIZ'
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Emre Erkuş, salgının başladığı günden itibaren kentte 3 bin adreste karantina uygulandığını söyledi. Son 15 günlük dönemde 1500 adresin karantinaya alındığını dile getiren Erkuş, şöyle konuştu:
"Şanlıurfa halkı geniş ailelerden oluşan bir yapıya sahip. Burada insanların geleneksel eski alışkanlıklarını sürdürmeye devam etmeleri nedeniyle hala aynı sıkıntıları yaşamaktayız. Bunun için toplumumuzun kalabalığın olduğu ortamlardan, taziyelerden, düğünlerden, nişanlardan mümkün olduğu kadar uzak durmaları gerekiyor. Bizim en çok korktuğumuz aslında toplu alanlarda virüsün bulaşmasıdır. Onun için sosyal mesafeyi koruyarak, maskemizi takarak ve dezenfeksiyon kurallarına uyarak yaşamı sürdürmeliyiz. Yeni normalleşme döneminde maske, sosyal mesafe ve hijyen hayatımızın artık bir parçasıdır. Bunlara alışmamız gerekiyor. Şanlıurfa halkıyla el ele vererek bu savaşı kazanacağız. Şanlıurfalılar maskelerine dikkat ederek, kalabalık ortamlardan uzak durarak koronavirüs mücadelesinde sağlıkçılarımıza destek olabilirler."
'MASKE TAKINCA NEFESİM ÇIKMIYOR'
Cadde ve meydanlarda sosyal mesafeye uymayan ve maske takmayı ihmal eden vatandaşlar da dikkat çekiyor. Maskesini takmak yerine elinde tutmayı tercih eden Celal Bozkaya, nefes alamadığı için maske takmadığını savunarak, "Maske takınca nefesim çıkmıyor" diye kendini savundu. 
Bazı vatandaşlar ise kentte insanların birbirlerini görünce tokalaşıp, sarılmayı sürdürdüğünü ve bunun da tedbirlere aykırı olduğunu ifade ederek, duyarlılık beklediklerini kaydetti.
'BANA BİR ŞEY OLMAZ´ DİYORLAR'
Maskesini doğru takmayan Ramazan Türkmen de nefes darlığı yaşadığını ve bunun için burun kısmını açık bıraktığını belirterek, "Öyle yapınca nefes alamıyorum. Kapatmak daha iyidir tabi ama o yüzden tam kapatamıyorum. Sabahtan akşama kadar iş yerinde mecburen tam anlamıyla kapatıyoruz. O yüzden dışarı çıkınca da hava almak için biraz açık bırakıyoruz. İş yerinde çalıştığımız için tüm gelenlere maske takmalarını söylüyoruz. Ancak her biri başka bir cevap veriyor. Hepsi ayrı bir bahane uyduruyor. `Bana bir şey olmaz´ diyorlar. Bir şey olmaz diye bir şey yok. Bu hastalık dünyada binlerce insanın ölümüne neden oldu. Şanlıurfa´da şu anda yayılım hızı yükseliyor. İnşallah tez zamanda bu hastalığı atlarız. Vatandaşlar da önlemini alsın" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2020-07-24 13:15:42

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