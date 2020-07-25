Şanlıurfa’da 205 ev karantinaya alındı

"O kurnadan bu kurnaya"

Ne Bodrum ne de Çeşme! Onun tercihi...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA)ŞANLIURFA'da, koronavirüs vakalarının görüldüğü kent merkezi ve ilçelerdeki 205 ev karantinaya alındı, 120 evde uygulanan karantina ise sona erdi.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca vakaların görüldüğü 205 evde 14 günlük karantina uygulanmasına karar verildi. Öte yandan kent merkezi ve ilçelerde 120 evde uygulanan karantina ise sona erdi.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2020-07-25 00:31:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.