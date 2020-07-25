Şanlıurfa’da acı olay İki kuzen daha akıntıya kapıldı Kuzenlerden biri boğuldu, diğeri aranıyor

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Şanlıurfa’da serinlemek için sulama kanalına giren kuzenlerden biri boğuldu, diğerinin arama çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, olay, Eyyübiye ilçesi Uğurlu Mahallesi'nde yaşandı. Serinlemek için sulama kanalına giren Ali (9) ve İmam Erkan (8) akıntıya kapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü dalgıç polisleri, sulama kanalında arama çalışması başlattı. Aramalarda kuzenlerden İmam Erkan, kanala girdikleri yerden yaklaşık 15 kilometre uzakta bulundu. Erkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ali'yi arama çalışmaları ise sürüyor.

Öte yandan, geçtiğimiz 22 Temmuz Çarşamba günü de kentte, serinlemek için sulama kanalına giren iki kuzen akıntıya kapılarak boğulmuştu.

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