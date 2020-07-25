Kalp krizi sonucu vefat eden savcı için tören düzenlendi

"O kurnadan bu kurnaya"

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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısı Gürsel Karslı´nın (28) cenazesi, yapılan törenin ardından memleketi Yozgat'a gönderildi.

Dün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Şanlıurfa Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Gürsel Karslı için tören düzenlendi. Adliye önünde düzenlenen törene, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Jandarma Komutanı Albay Eyup Sabri Kirişçi, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ile kurum amirleri, yakınları ve mesai arkadaşları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Karslı'nın öz geçmişinin okunmasının ardından dua edildi. Tören sırasında savcının annesi Fatma Karslı ile eşi Esra Karslı sık sık tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Savcı Karslı'nın 7,5 aylık oğlu Emir Aras da yakınlarının kucağında cenaze törenine katıldı. Düzenlenen törenin ardından Karslı'nın cenazesi, memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesine gönderildi.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2020-07-25 15:32:09



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