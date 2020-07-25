Sulama kanalına giren iki kuzen boğuldu (2)

"O kurnadan bu kurnaya"

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ALİ'NİN DE 6 SAAT SONRA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Şanlıurfa'da, serinlemek için Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına giren iki kuzenden Ali Erkan'ın (9) da cansız bedenine ulaşıldı. Talihsiz çocuğun cansız bedeni dalgıç polisler tarafından yapılan 6 saatlik arama çalışması sonucu kaybolduğu yerden 20 kilometre uzaklıkta bulundu. Erkan'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2020-07-25 19:57:16



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