Şanlıurfa'da 307 ev karantinaya alındı

"O kurnadan bu kurnaya"

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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, koronavirüs vakalarının görüldüğü kent merkezi ve ilçelerdeki 307 ev karantinaya alındı, 137 evde uygulanan karantina ise sona erdi.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca vakaların görüldüğü 307 evde 14 günlük karantina uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan kent merkezi ve ilçelerde 137 evde uygulanan karantina ise sona erdiDHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2020-07-25 20:41:47



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