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Adanalı ustalar 'kebap bizim' dedi, Şanlıurfalı ustalar 'hodri Meydan' dedi

DHA

Adanalı ustalar 'kebap bizim' dedi, Şanlıurfalı ustalar 'hodri Meydan' dedi


Can ÇELİKÇağlar ÖZTÜRKÖmer ŞULUL/ADANA, ŞANLIURFA, (DHA)TÜRKİYE´nin en sevilen lezzetlerinden biri olan kebap, acılı ve acısız çeşidiyle ismini aldığı Adana ve Şanlıurfa illeri arasında anlaşmazlığa yol açtı. Adana´daki ustalar, tescilli lezzetleri olan kebabın acısız çeşidine `Urfa Kebabı´ denmesine tepki gösterirken, Şanlıurfa´daki ustalar ise baharatsız yaptıkları kebabın çok daha lezzetli olduğunu savunarak, Adanalı ustalara 'hodri meydan' dedi. 
Türkiye´nin en sevilen ve bilinen lezzetlerinden olan kebap hem turistlerin hem de vatandaşların vazgeçilmezi. Yaygın olarak acılısına `Adana kebabı´, acısızına ise `Urfa kebabı´ denilen lezzet, adını aldığı iki il arasında anlaşmazlığa yol açtı. Adana ve Şanlıurfa´daki kebap ustaları arasında çıkan anlaşmazlıkta taraflar, 'en lezzetli kebap bizde' demeye devam ediyor.
Yemek kültürüyle ön plana çıkan ve kendine özgü lezzetleriyle tanınan Adana´da, kebap en çok tercih edilen yemeklerden biri olurken, 2005 yılında da tescillenip coğrafi işaret aldı. Yoğunlukla `acılı´ servis edilen ancak tercihe göre acısız olarak da yapılabilen kebabın bu türüne `Urfa kebabı´ adı verilmesine Adanalı ustalar tepki gösterip; bu durumun yanlış olduğunu ve kebabın Adana´ya mal olmuş bir yemek olduğunu savunuyor.
`UFAK BİR DEĞİŞİKLİKLE İSİM DEĞİŞTİRİP, KABUL EDEMEZLER´
Adana´daki kebap ustası Yaşar Aydın, Adana´nın lezzeti olan bir yemeğe küçük bir değişiklikle isim değiştirilip, sahip çıkılamayacağını belirterek, 'Urfa kebabı' diye bir şey olmadığını vurguladı. Aydın, acısız Adana kebabına Urfa kebabı denmesinin kabul edilemeyeceğini ve Adana kebabının Adanalılara ait olduğunu söyledi. Türkiye´de her kentin ve her yörenin kendine ait yemekleri olduğunu belirten Yaşar Aydın, Şanlıurfalıların acıyı çok sevmesine rağmen Adana kebabının içinden acıyı çıkartıp aynı kebaba nasıl 'Urfa kebabı' dediklerini anlamadığını söyledi.
`BEYTİ DEĞİL, URFA DEĞİL, ADANA´
Adana için simge olan ve zırhtan çekilen kıymayla yapılan Adana kebabının isminin ve sahibinin tek olduğunu vurgulayan Aydın, "Bu yemek biz Adanalılara aittir. Başka bir isimle anılamaz. Acısız haline `Urfa´ demek hatadır. 40 yıldır bu işi yapıyorum `Bana Urfa kebabı ver´ diyen müşterim olmadı. Biz bu işi bildik bileli bu kebabın adı `Adana´dır. Acı katılmayan kebaba da `Acısız Adana´ denir. Kıymanın içine sarımsak katıyorlar 'Beyti' diyorlar. Acı katmıyorlar `Urfa´ diyorlar. Hepsinin aslı Adana kebabıdır" diye konuştu.
`BİZ BAŞKA KENTİN YEMEĞİNİ SAHİPLENMİYORUZ´
Her yemeği yerinde yemenin ayrı bir güzelliği ve anlamı olduğun dikkat çeken Aydın, Adanalı kebapçı ustaları olarak kebabı sevgiyle ve özenle yaptıklarını dile getirdi. Bunun sebebinin Adana kebabının kenti temsil etmesinden dolayı olduğunu söyleyen Aydın, "Bu ülke yemekleriyle ünlü bir ülkedir. Urfa´nın kendisine göre ciğeri vardır ve çok da severim. Diyarbakır´ın, Bingöl´ün, Gaziantep´in, Edirne´nin kısacası ülkemizin her köşesinin çok lezzetli yemekleri var. O zaman soruyorum, neden Adana kebabımıza Urfa deyip sahipleniyorlar? Biz başka kentin yemeklerini sahiplenmiyoruz" diye konuştu.
ŞANLIURFALILAR `HODRİ MEYDAN´ DEDİ
Şanlıurfa´da ise ustalar, kuzu etinden yapılan ve baharat eklenmeden sadece tuz ile yoğrulup servis edilen kebabın, sadece Adana değil, Türkiye´nin her ilinde yapılandan daha lezzetli olduğunu savundu. Ustalar, közde pişirilerek hazırlanan Urfa Kebabı´nı her zaman savunacaklarını söyleyerek, "Hodri Meydan´ dedi. Adana´da yapılan kebaptan farklı olarak sade şekilde hazırlandığını vurgulayan Şanlıurfalı ustalar, tüm vatandaşları kebabın diyarı olarak adlandırdıkları Şanlıurfa'da kebap yemeye davet etti.
'HER ŞEYİN SADESİ GÜZELDİR'
Şanlıurfalı ustalardan Osman Yüksekyayla, kebapta etini kullandıkları erkek kuzuların bereketli topraklarda organik şekilde otlandığını ve etinin lezzetinin buradan geldiğini söyledi. Doğal ortamda otlanan kuzuların etinin besicilerin yetiştirdiği koyunlardan daha lezzetli olduğunu ve bunun da Urfa kebabını aromasıyla ön plana çıkardığını savunan Yüksekyayla, "Kuzular kesildikten sonra et bir gün dinlenmeye bırakılır. Hayvanın eti bir gün içinde kendini toparlar. Hayvanın eti bir gün sonra makineyle değil, ustalarımız tarafından zırhtan geçirilerek çekilir. Her şeyin sadesi güzeldir. Et kendi lezzetini versin diye hiçbir katkı maddesi eklemeyiz. Urfa ile Adana arasındaki en büyük fark budur. Ete sadece tuz eklenir. Zırhtan tuzla harmanladıktan sonra ete pul biber bile koymayız. Doktorlar baharattan uzak durulmasını tavsiye ediyor. Doktorların tavsiye etmediği şekilde bol baharatla yapılan Adana kebabını neden yiyelim? Biz kebabın yanında mideye zarar vermeyen Urfa isotunu sunarız, acı isteyen istediği miktarda kullanabiliyor" diye konuştu.
`EN LEZZETLİ KEBAP URFA'DADIR´
Şanlıurfalı kebap ustalarından Faruk Akbaş da kebaplarının çok lezzetli bulduğunu söyledi. Urfa kebabının hiçbir katkısı olmadan müşterilere sunulduğunu anlatan Akbaş, "Biz kebabın içerisine baharat, isot ya da sebze koymuyoruz. Karacadağ bölgesinde yetişen kuzuların etinin lezzetine güveniyoruz. Bunun için de Adana değil tüm Türkiye'ye 'Hodri meydan' diyoruz. Kebabının çok lezzetli olduğunu iddia eden varsa biz jürilerin önünde yarışmaya hazırız. Kebabın diyarı Şanlıurfa´dır, o kadar iddialıyız. Şanlıurfa´ya gelip kebap yiyenlerin hepsi de aynı görüşü bizimle paylaşıyor" şeklinde konuştu.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2020-07-26 10:37:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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