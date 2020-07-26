Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu

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Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde polis tarafından bir eve düzenlenen operasyonda 233 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Suruç ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sarayaltı Mahallesindeki bir evde uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı. Eve düzenlenen operasyonda 233 gram esrar maddesi yakalandı. Evde olmayan şüpheli şahsı yakalama çalışmaları devam ediyor.

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