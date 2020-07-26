Şanlıurfa’da 29 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda ekili vaziyette 29 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Suruç ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yurtçiçeği Mahallesinde kenevir bitkisi yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Söz konusu bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, ekili vaziyette 29 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.Ş. isimli şahıs emniyete götürüldü.
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