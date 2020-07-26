Kazadan burunları kanamadan kurtuldular

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Şanlıurfa’da çarpışan iki aracın sürücüsü, kazadan hiçbir yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre kaza, ŞanlıurfaMardin karayolu Akçakale kavşağında yaşandı. Sürücülerinin isimleri belirlenemeyen 63 AAY 803 plakalı Renault marka hafif ticari araç ile 31 KNY 86 plakalı Renault marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç refüje çıkarak devrildi. Kazada yaralanan olmazken, soruşturma devam ediyor.

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