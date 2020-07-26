Kayıp taksi şoförü, tabancayla öldürülmüş halde bulundu

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA´nın Viranşehir ilçesinde dünden beri kayıp olarak aranan taksi şoförü Hasan Öden (40), metruk bir evde tabancayla öldürülmüş bulundu.
Viranşehir'de taksi şoförlüğü yapan Hasan Öden'den dünden beri haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, öğle saatlerinde Şırnak Mahallesi'ndeki metruk bir evde Öden'in tabancayla öldürülmüş cansız bedenini buldu. Öden´in cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Hasan Öden'in ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2020-07-26 15:32:59
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