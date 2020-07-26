İtfaiyeden kedi kurtarma operasyonu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şanlıurfa’da ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi'nde yaşandı. Apartman sakinlerine ait kedi, bahçedeki çam ağacına çıktı. Kendi başına inemeyen kediyi kurtarmak için itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla kediyi mahsur kaldığı yerden kurtarıp sahibine teslim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.