Hırsızlar ikinci soygunlarında anneye takıldı Çaldıkları eşyaları eve getiren oğlu ile arkadaşını ihbar edip yakalattı

Şanlıurfa’da bir evi soyarken polise yakalandıktan sonra serbest bırakılan hırsızları ikinci soygunlarında anneleri ihbar edip yakalattı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yaşandı. Gece saatlerinde bir markete giren M.N.K. ve Y.İ., çaldıkları eşyaları eve götürdü. Bir hafta önce de bir evi soyarken yakalanıp serbest kalan şahısların ellerinde eşyalarla eve geldiğini gören M.N.K.’nin annesi S.K., durumdan şüphelenerek polisi aradı. Eve giden Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı polisler, malzemelerin bir marketten çalındığını belirledi. Gözaltına alınan M.N.K. ve Y.İ. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Bir hafta önce de bir evi soymuşlardı

Yaklaşık bir hafta önce ilçeye bağlı Adnan Menderes Mahallesi'nde yabancı uyruklu Abdülaziz Hammadi ve ailesinin evi sabah erken saatlerde soyuldu. Balkondan eve giren hırsızlar 2 adet cep telefonu, 1 tablet bilgisayar ile bir miktar parayı çaldı. Bölgede devriye atan polisler, M.N.K. ve Y.İ. isimli şahısların o saatte sokakta olmalarından şüphelendi. Durdurulan şahısların üst aramasını yapan polisler, taşıdıkları çanta içerisinde 2 adet cep telefonu, 1 tablet bilgisayar ve bir miktar para olduğunu belirledi. Zanlılar, polisin sorgusunda hırsızlık yaptıklarını itiraf etti.



Polisi karşılarında görünce soyulduklarını fark ettiler

Polis ekipleri 2 zanlıyı gözaltına aldıktan sonra hırsızlık olayının gerçekleştiği eve gitti. Evin zilini çalan polisler, uyuyan aileyi uyandırdı. Kapıyı açan aile, polisi ellerinde eşyalarıyla görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Soyulduklarını o anda fark eden aile polis ekiplerine teşekkür etti. Olay yeri inceleme ekiplerinin evdeki incelemesinin ardından hırsızların çaldığı malzemeler aileye teslim edildi.

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