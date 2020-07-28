Karaköprü’de sosyal market açıldı

Yaptığı sosyal projelerle insan hayatına yatırım yapan Şanlıurfa’nın Karaköprü Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelerin faydalanması için sosyal market projesini hayata geçirdi.

Şanlıurfa’da Karaköprü Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin faydalanması için sosyal market açıldı. Market aracılığıyla ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçları ücretsiz karşılanacak.

Çankaya Mahallesindeki sosyal marketin açılışına, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin yanı sıra, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Karaköprü Belediye Meclis Üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Açılış töreninde konuşan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, ihtiyaç sahibi ailelerin sosyal markette gönül rahatlığıyla alışveriş yapma imkanı bulacağını söyledi.

Gönül Belediyeciliği ile vatandaşlara hizmet yaptıklarını ifade eden Başkan Metin Baydilli, “Karaköprü Belediyesi olarak yaptığımız tüm projelerimizde vatandaşlarımızı düşünüyoruz. Sosyal Yardım İşler Müdürlüğümüze kayıtlı yaklaşık bin ailemiz bulunuyor. Eskiden vatandaşlarımıza koli yardımında bulunuyorduk. Şimdi hizmete koyduğumuz sosyal marketimizle birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza kart vereceğiz ve kendileri ihtiyaçlarını sosyal marketimizden karşılayacaklar" dedi.

Sosyal Marketin kurulmasında belediyenin bütçesinden 1 lira dahi çıkmadığını vurgulayan Başkan Baydilli, “ Sosyal Marketimize belediyemizin bütçesinden 1 lira dahi çıkmadı. Marketimizde bulunan, gıdadan, giyime ve ayakkabıya kadar tüm ürünlerin hepsini hibe olarak aldık. Ben buradan sosyal marketimize hibede bulunan tüm firmalara teşekkür ediyorum. Sosyal marketimiz Karaköprümüze hayırlı uğurlu olsun” ifadelerine yer verdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise, "AK Parti belediyeleri hizmet üretiyor. Yol yapıyor, kaldırım yapıyor. İhtiyaç sahibine bizzat dokunuyor. Bugün açılan bu sosyal markette ihtiyaç sahibi alacak çocuğunu sevindirecek. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Onlar laf üretir biz ise hizmet üretiriz. Peygamberler şehrine hizmet etmek bizlere yeter. Sosyal marketi Karaköprü ilçemize kazandıran başkanımız Metin Baydilli ve yardımda bulunan hayır kuruluşlarına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Hz Ömer’den örnek vererek konuşmasını yapan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, “Hz Ömer halifemiz gece karanlık çöktükten sonra sabaha ezanına kadar sırtında torbalar taşıyordu. Bir gün bir kapıyı çaldığında bir anne çocuklarını uyutmaya çalışıyordu. Taşı suya koymuş kaynatmaya çalışıyor. Neden haber verdin diye sorduğunda o anne, eğer Hz Ömer Halife olmuş benim halimi bilecek diyor. Evet biz halkımızın halini bilmek zorundayız. Ve her zaman onların yanında olacağız. Metin Başkanımdan ricam açmış olduğu bu sosyal marketi 3 veya 4 katlı bir yere dönüştürmek. Karaköprü ilçemizde açılan sosyal market hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar sosyal marketi gezdi.

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