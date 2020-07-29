Şanlıurfa'da kurban pazarında hareketlilik



Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla kurbanlık hayvan satışı yapılan pazarlarda hareketlilik yaşanıyor. Tahta çubuklar ile pazarlığın yapıldığı pazardaki besiciler, hareketliliğin artmasına rağmen, pandemi sürecinin kendilerini olumsuz etkilediğini ifade ediyor.

Yaklaşan bayram öncesi besiciler, Yenice Mahallesi'ndeki Hayvan Pazarı'nda satış yapmaya başladı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala besiciler tarafından pazara getirilen küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar satışa çıkarıldı. Pazarda fiyatların düşük olmasına rağmen vatandaşlar kurbanlık almaya gelmeye çekindiği için besiciler bu yıl umduklarını bulamadı.

TOKALAŞMAK YERİNE ÇUBUKLARLA PAZARLIK YAPIYORLAR

Salgın tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralına uyulan pazarda gelenek haline gelen tokalaşarak gerçekleştirilen pazarlık ve satış anlaşması, bu yıl virüs nedeniyle uzun çubukla yapılan pazarlığa dönüştü. Pazarda besiciler küçükbaş kurbanlıkları bin 500 ile 2 bin 500 TL, büyükbaş hayvanlar ise 5 ile 14 bin TL arasında satılıyor.

KİMSE PAZARA GELMİYOR

Geçmiş yıllara oranla kurbanlık satışlarının azaldığına dikkat çeken Canlı Hayvan Pazarı Dernek Başkanı Ramazan Gül, "Hastalıktan dolayı vatandaşlar hayvan almaya gelmiyor" dedi.

Ramazan Gül, salgından besicilerin kötü etkilediğini ifade ederek, "Hareketlilik başladı ama satışlar istenilen düzeyde değil. Besicilerin büyük bölümü sabah getirdikleri hayvanlarını akşam yeniden köylerine götürüyor. Hastalık yüzünden satış olmuyor. Salgın dönemi, besicileri çok kötü etkiledi. Her yıl büyük umutla beklediğimiz bayramdan maalesef besiciler bu yıl umduklarını bulamadı" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2020-07-29 08:35:39



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