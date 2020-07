Kolu olmadığı için iş bulamayan baba yardım bekliyor

Şanlıurfa’da 21 yıl önce geçirdiği kaza sonucu sağ kolunu kaybeden iki çocuk babası, geçim sıkıntısı nedeniyle eşi tarafından terk edildiğini belirterek çocuklarına bakabilmek için devlet yetkililerinden ve hayırseverlerden yardım istedi.

Merkez Haliliye ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi’nde yaşayan 30 yaşındaki Emin Kayıkçı, 9 yaşındayken geçirdiği kaza sonucu sağ kolunu kaybetti. Geçim sıkıntısı nedeniyle eşi tarafından terk edilen Kayıkçı, iki çocuğuyla ortada kaldı. Yüzde 60 engelli raporu olan Kayıkçı iş sahibi olmak için başvurduğu her yerden geri çevrildiğini söyledi. Kayıkçı, babasına ait evde tek başına yaşadığını aktararak, çocuklarına bakabilmek için yetkililerden iş talep etti. Çocuklarına bayramlık dahi alamadığını ifade eden Kayıkçı, verilecek her işi yapabileceğini dile getirdi.



“Çocuklarıma bakabilmek için iş istiyorum”

Çocuklarına bakabilmek için iş talep eden Emin Kayıkçı, “İki çocuk babasıyım. Sorumluluğu olan bir babayım. Çocuklarıma bakmak için çalışmak zorundayım. İş bulmak için nereye gittiysem, kolum olmadığı için iş vermediler. Hayata tutunmak istiyorum ama elimden gelen bir şey yok. Benim amacım dilenmek değil, iş sahibi olmak istiyorum. Yetkililerden isteğim beni devlet kurumunda işe koymalarıdır. Mecbur kaldığım için babamın evine sığınmışım. Ben çalışıp çocuklarıma bakmak istiyorum, gururuma yediremiyorum. Babamdan harçlık istemek zoruma gidiyor. Ben çalışarak alın teriyle hayatımı sürdürmek istiyorum. Çocuklarıma babalık görevimi yerine getirmek istiyorum. İş olmadığı için bunalıma giriyorum. Benim huzurum yok, durum ortada. Ben çaresizim, mağdurum. Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, inşallah bana iş imkanı sağlar. Bekar olsaydım eğer çalışmasam da olurdu. Her gün düşünüyorum, çocuklarım nasıl olacak. Çocuklarım ileride babam bizlere bir şey yapamadı demesinler. Ben yaşayan bir ölü gibiyim. Ben devletimden iş istiyorum. Çocuklarım benden bayramlık almalarını istiyorlar, durumum olmadığı için alamıyorum, kendimi kötü hissediyorum. Ben çocukluğumda oynarken kaza oldu, beni hastaneye kaldırdılar. Doktor bize kolumu ameliyat etmeleri için para istedi. Bizim maddi durumumuz olmadığı için ameliyat olamadım. Gençliğim gitti, yine de Allah’a şükür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Daha önce devlet destekli programlar dahilinde 6 aylık geçici park ve bahçe işlerinde çalıştığını belirten Kayıkçı, işini çok iyi yaptığını söyledi.

