Akçakale Belediyesinden vatandaşlara kurban poşeti

Akçakale Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi ilçe genelinde vatandaşlara ve esnafa yönelik 20 bin adet kurban poşeti dağıttı.

Akçakale Belediyesi, Kurban Bayramı’nda oluşması muhtemel çevre kirliliğinin, kötü kokunun önlenmesi ve vatandaşların kurbanlık et ve sakatatların muhafaza etmesi için kurban poşeti dağıttı. Belediye ekiplerinin esnafa dağıttığı kurban poşetleri, esnafı memnun etti. Dağıtılan kurban poşetleri, belediye zabıta ekipleri ve temizlik işleri müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından vatandaşlara dağıtıldı. Toplamda dağıtılan 20 bin adet kurban poşeti, çevre kirliliğinin ve kötü kokunun oluşmasının önlenmesinde büyük katkı sağlayacak.

Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, çevre kirliliğinin önlenmesi ve vatandaşların güzel bir bayram geçirmesi için belediye olarak tüm hazırlıkları yaptıklarını belirterek, vatandaşların bayramını tebrik etti.

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