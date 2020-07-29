Şanlıurfa'da tonlarca saman kül oldu

"Daha dün gibi..."

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Şanlıurfa hayvan pazarında kurbanlık hayvanlar için getirilen tonlarca saman balyası yanarak kül oldu.

Yangın, Eyyübiye ilçesine bağlı Akabe TOKİ çevre yolunda bulunan yeni hayvan pazarında meydana geldi. Kurbanlık hayvanlar için getirilen yaklaşık 50 ton saman balyaları, henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşmaya başladı. Yangına müdahale eden vatandaşlar, yangını söndüremeyince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri müdahalede bulunduğu yangını yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına aldı. Kontrol altına alınan yangın sonrası yaklaşık 50 ton saman küle döndü.

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