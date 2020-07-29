Şanlıurfa'da bir terörist teslim oldu

"Daha dün gibi..."

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Şanlıurfa'da bir terörist, güvenlik güçlerinin ikna çalışması sonucu teslim oldu.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK/YPG içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarının teslim olmalarının sağlanması amacıyla ikna çalışmaları sürüyor. Emniyet ekiplerince ikna edilen ve Suriye'nin kuzeyinden kaçan terörist, silah ve teçhizatıyla birlikte Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde polis ekiplerine teslim oldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen teröristin sorgu işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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