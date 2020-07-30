Şuski bayramda da çalışmalarını sürdürecek

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı’nda 24 saat esaslı mesai yürüterek vatandaşların taleplerine çözüm bulacak.

Şanlıurfa'da vatandaşların bayramlarını en iyi şekilde kutlamaları amacıyla tüm tedbirlerini alan ŞUSKİ, bayram süresi boyunca vatandaşların bir sorunla karşılaşmamaları için 7/24 kesintisiz hizmet vermek için tedbirleri aldı. Özellikle içme suyu arıtma tesisi, içme suyu arıza ekipleri ve atıksu arıtma tesisleri, hizmetlerini sürdürmenin yanında, kanalbakım ile vidanjör ekipleri kendilerine iletilen bölgelere anında ulaşarak talepleri karşılayacaktır. Kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de hizmetlerine aralıksız devam edecek olan Şuski ekipleri, Büyükşehir ALO 153 iletişim merkezine iletilen talep ve istekler karşısında anında adreslere ulaşarak çalışmalarını sürdürecektir.

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