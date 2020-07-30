Şanlıurfa'da bayram yoğunluğu Bayram koronayı unutturdu

"Daha dün gibi..."

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Şanlıurfa’nın sınır ilçesi olan Akçakale’de Kurban Bayramına saatler kala alışverişe çıkan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.



Şanlıurfa'nın sınır ilçesi Akçakale'de bayram nedeniyle alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Atatürk Mahallesinde kurulan pazarda ilçe merkezinden ve kırsaldan gelen genç, yaşlı, çocuk müşteriler, tezgahlarda yoğunluğa neden oldu. Yaşanan hareketlilikten memnun olan esnaf, müşteri çekebilmek için yüksek sesle kampanyalarını vatandaşa duyurmaya çalıştı. Bir yandan esnafın yüzü gülerken diğer yandan unutulan korona virüs önlemleri ise endişelendirdi.



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