Şanlıurfa’da yetim çocuklar unutulmadı

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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi yetim çocukları unutmadı.

Kurban Bayramı öncesi Suriyeli çocukların da bulunduğu özel bir yetimhane yurdunda kalan yetimleri ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çocuklara sürpriz yaparak bayram hediyelerini verdi. Yetim çocuklara oyuncak dağıtılırken, yetimhaneye çocuklar için gıda ve temizlik paketi yardımında bulunuldu.

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