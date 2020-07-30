Beyazgül Kurban Bayramı’nı kutladı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Beyazgül mesajında, “Kurban, Hz. İbrahim’in teslimiyeti, Hz. İsmail’in sabrıdır. Kurban‘ın manasıyla örtüşen “teslimiyet ve sabrı” bir arada yaşadığımız, pandemiyle mücadele ederken sevdiklerimizden ayrı kaldığımız bir dönemin sonunda, kavuştuk Bayrama. Peygamberler şehrimizde bayramlar bir farklı olur. Paylaşmayı, misafir etmeyi, misafir olmayı severiz biz. Ama bu kez farklı, unutmayalım sevdiklerimizi korumak da inancımızın bir parçası. Bu bayram sosyal mesafeye dikkat ederek buluşmalı, hijyen kurallarına riayet ederek paylaşmalıyız. Bu kavuşma son kavuşma olmasın ailemiz ve sevdiklerimizle daha nice bayramlara hep birlikte kavuşmak ümidiyle. Aziz hemşehrilerimin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutluyorum, mutlu, huzurlu, sağlıklı nice bayramlar diliyorum” ifadelerin kullandı.

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