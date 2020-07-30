Şehit ailelerine kurbanlık koç

Şanlıurfa Karaköprü Belediyesi tarafından 21 şehit ailesine kurbanlık koç hediye edildi.

Karaköprü ilçesindeki 21 şehit ailesine birer kurbanlık koç hediye eden Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, 2016 yılında Yüksekova'da şehit olan polis memuru Abdulkadir Oğuz'un ailesini ziyaret ederek kurbanlık hediyesini teslim etti. Ailenin bayramını da kutlayan Baydilli, Şehit Oğuz'un babası ve annesiyle bir süre sohbet etti. Ziyarette Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz da eşlik etti.

Şehit ailesini ziyaret eden Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, "Öncelikle tüm İslam aleminin bayramını kutluyor, akacak kurban kanlarının hayırlar getirmesini diliyorum. Bayram öncesi ilçemizdeki 21 şehit ailesini unutmadığımızı göstermek adına onları ziyaret edip birer kurbanlık koç hediye ediyoruz. 2016 yılında Şehit olan Abdulkadir Oğuz kardeşimizin ailesini ziyaret edip bayramlarını kutladık. Onların her zaman yanında olduğumuzu göstermek istedik çünkü şehitler sayesinde bu ülke ayakta kalıyor. Bu vatan için çok bedeller ödendi, bundan sonra da hepimiz bu vatan için üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Şehitlerimiz bizim için çok önemlidir, vatan için evlatlarını feda eden aileleri çok değerlidir. Ben tüm şehit ailelerimize tekrar baş sağlığı ve sabırlar diliyorum. Bu vesileyle tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı tebrik ediyorum" dedi.

Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz, şehit aileleri için jestlerinden dolayı Başkan Baydilli’ye teşekkür etti. Yavuz, "Karaköprü Belediye Başkanımız Metin Baydilli Kurban Bayramı öncesi şehit ailelerini unutmayarak ilçedeki 21 şehit ailesine kurbanlık hediye etti. Şehit ailelerinin yanında olan Metin Başkanımıza şehit aileleri adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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