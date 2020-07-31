Şanlıurfa’da namaz sonrası vatandaşlar mezarlıklara akın etti

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Şanlıurfa'da sabah camilerde bayram namazını kılan vatandaşlar, ardından mezarlıklara giderek dua etti.

Şanlıurfa’da sabah erken saatlerde bayram namazı için camileri dolduran vatandaşlar, bayram namazı sonrası yakınlarının kabirlerini ziyaret etti. Vatandaşlar, kent merkezinde bulunan mezarlıklarda yakınlarının mezarına su döküp, dualar etti.

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