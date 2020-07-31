Şanıurfa'da kaçan kurbanlıklar zor anlar yaşattı

Şanlıurfa'da sahiplerinin elinden kaçan kurbanlıklar, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Boğa timine gelen ilk ihbar, Haliliye ilçesindeki Yeşildirek Mahallesi oldu. Sahiplerinin kesim yerine götürmek istediği boğa, kamyonete bindirilirken kaçtı. Sahiplerinin ve çevredeki vatandaşların elinden kurtularak koşan boğa yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki bir tarlaya girdi. Sahiplerinin haber vermesi üzerine bölgeye Haliliye Belediyesi boğa timi geldi. Uzun süre etrafına kimseyi yaklaştırmayan boğa, zaman zaman görevlileri ve kendisini yakalamak isteyen kişileri kovaladı. Zor anlar yaşatan boğa, görevliler tarafından sakinleştirici iğneyle vurulmasına rağmen uzun süre kaçmaya çalıştı. Sakinleşmesinin ardından ip bağlanan boğa, bir kamyonetin kasasına bağlanarak kurban kesim alanına götürüldü.

Kurbanlığın sahibi Abdurrahman Baloz, boğayı ipinin kopmasının ardından ellerinden kaçırdıklarını belirterek, sabahın ilk ışıklarından beri boğayı yakalamak için peşinde olduklarını söyledi. Baloz, “Saat 05.30’dan itibaren peşindeyiz. Yaklaşamıyoruz, yakalayamadığımız için ekipleri çağırdık, onlar iğne vuracaklar” dedi.

Haliliye ilçesi İpekyolu Mahallesi'nde de Veysi Çiftçi’ye ait boğa, sahibinin elinden kaçarak karayolunda sürücülere zor anlar yaşattı. Sahipleri tarafından bir saatlik kovalamaca sonucu yol ortasında yakalanan boğa, Haliliye Belediyesine bağlı boğa timi tarafından sakinleştirici iğne ile sakinleştirildikten sonra kamyonete konularak kesimhaneye götürüldü.

Boğa timleri kent genelinde kaçan boğaları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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