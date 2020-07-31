Şanlıurfa´da kaçan kurbanlıklar zor anlar yaşattı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da, kesilmek istenirken sahibinin elinden kaçan 2 inek, vatandaşlar ve görevlilere zor anlar yaşattı. Belediye görevlileri tarafından uyuşturucu iğne ile etkisiz hale getirilerek yakalanan kurbanlıklar sahiplerine teslim edildi.
Şanlıurfa´da bayramın ilk günü özellikle büyükbaş kurbanlıklar kesim yerine götürülürken sahiplerine zor anlar yaşattı. Sabah saatlerinde Karşıyaka ve Sancaktar mahallelerinde iki inek, kesime götürülürken sahiplerinin elinden kaçtı. Kilometrelerce kaçan ve sahipleri tarafından yakalanamayan inekler, ihbarla gelen belediye ekipleri tarafından uyuşturucu iğne ile etkisiz hale getirilerek yakalandı. İnekler daha sonra kamyonetlerle götürüldükleri alanlarda kesildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2020-07-31 11:37:18
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