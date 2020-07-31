Haliliye'ye bayramda gül suyu serpildi

Haliliye Belediyesi, Kurban Bayramı’nda ilçe genelinde cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayarak, dezenfekte aracı ile gül suyu serpti.

Haliliye Belediyesi, Kurban Bayramı’nın birinci gününde ilgili tüm birimleri ile ilçede seferberlik ilan etti. Bu kapsamda ilçe genelinde tüm camilerde bayram namazı öncesi vatandaşlara maske dağıtımı yapan ekipler namaz sonrası vatandaşlara şeker ikram ederek, kurban poşeti dağıttı. Yine aynı kapsamda Temizlik Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe genelinde cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayarak, dezenfekte aracı ile gül suyu serpti.

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