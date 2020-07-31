Sosyal mesafeye uyulmadı, kurbanlar çocukların gözü önünde kesildi

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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da, bayramın ilk günü birçok noktada sosyal mesafe kuralı ihlal edilirken, kurbanlıklar çocukların gözleri önünde kesildi.

Hayati Harrani Mahallesi'nde belediye tarafından belirlenen kesim alanında kurbanlık kesen birçok vatandaşın koronavirüse karşı sosyal mesafeye uymadığı ve maske takmadığı görüldü. Uyarılara rağmen kesim alanlarında, kurbanlık kesimleri çocukların gözleri önünde yapıldı.

Polis ve zabıta ekipleri sık sık vatandaşları sosyal mesafe ve maske takmaları için duyarlı olmaya davet etti.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2020-07-31 13:38:04



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