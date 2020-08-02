Şanlıurfa’da 590 çocuğa bayramlık dağıtıldı

Suriye sınırının sıfır noktasında yer alan Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde 590 çocuğa bayramlık elbise ve ayakkabı dağıtıldı.

Suriye sınırının sıfır noktasında yer alan Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocukları bayramda unutulmadı. Turgut Özal Mahallesi Muhtarı Rıdvan Aydın’ın girişimleriyle bir araya gelen iş adamları, çocuklara bayramlık gönderdi. Toplam 85 bin lirayı bulan ayakkabı ve elbiseler 590 çocuğa dağıtıldı. Ayrıca kurban kesemeyen ailelere de et ve bayramlık çikolata ile şeker de dağıtıldı. Bunun yanı sıra yaklaşık 100 engelliye de akülü ve tekerlekli sandalye hediye edildi. Çocukların heyecanına bir zamanların efsane ismi Marilyn Monroe’ya benzerliğiyle tanılan Melek Akarmut ile hayırsever İbrahim Yalçın da ortak oldu. Hediyelerini alan bazı çocukların ayaklarında ayakkabısının olmadığı görüldü.

Yapılan yardımlar hakkında konuşan Turgut Özal Mahalle Muhtarı Rıdvan Aydın, kesilen kurbanların da ailelere dağıtıldığını belirtti.

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