Dananın ayağından iş makinesine asılı kesime götürülmesine tepki (2)



VALİ ERİN: ÜÇ KİŞİYE İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Şanlıurfa'da, kurbanlık dananın, kesim alanına tek ayağından bağlandığı iş makinesi ile götürüldüğü görüntülerin sosyal medyada tepkilere neden olması üzerine Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, açıklma yaptı. Vali Erin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamda, "01.08.2020 günü ilimizde meydana gelen ve basına yansıyan 'hayvana eziyet' konusuyla ilgili olarak, olaya karışan kepçe operatörü, kurban sahibi ve kasap yakalanmış, 5199 Sayılı (Hayvanları Koruma Kanunu) Kanun'a göre idari para cezası uygulanmış ve şahıslar hakkında ayrıca adli tahkikat başlatılmıştır" dedi.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2020-08-02 16:07:22



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