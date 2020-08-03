Haliliye’de gece gündüz mesaisi

Şanlıurfa’nın Haliliye Belediyesi ilçede temizlik çalışmalarına gece gündüz devam ediyor.

Haliliye Belediyesi, Kurban Bayramı’nın son gününde de ilgili tüm ekipleri ile sahada olmaya devam etti. Bu kapsamda kentte son dönemlerde artış gösteren korona virüs vakalarını da dikkate alan Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe genelinde temizlik çalışmalarını sürdürürken, kurban kesim ve satış yerleri de deterjanlı su ile yıkandı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekipler ise bayram süresince vatandaşların serinlemek için kullandıkların yeşil alan ve parklarda temizlik işlemleri geçekleştirdi. Hijyen kuralları çerçevesinde parklarda çalışma yürüten ekipler, parklardaki bankları ve çocuk oyun guruplarını temizleyerek bayram sonrasına hazır hale getiriyor.

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