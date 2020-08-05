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Şanlıurfa’da kaçak yapılar yerle bir edildi

İHA

Şanlıurfa'da kaçak yapıyla mücadele kapsamında, hazine arazisi üzerine inşa edilen yapılar iş makineleri ile bir bir yıkıldı.

Şanlıurfa’da kaçak yapılar yerle bir edildi

Şanlıurfa’da kaçak yapıyla mücadele kapsamında, hazine arazisi üzerine inşa edilen yapılar iş makineleri ile bir bir yıkıldı.
Haliliye Belediyesi, ilçe genelinde kaçak yapı ve vatandaşların talepleri üzerine metruk yapıların yıkım işlemlerini gerçekleştiriyor. Bu kapsamda yapı kontrol müdürlüğünün Devteyşti Mahallesi'nde yaptığı denetimler sırasında hazine arazi üzerinde yapılmış gecekondu olduğu saptandı. Gecekonduda oturan vatandaşlara yazılı ve sözlü boşaltma ikazlarının ardından ekipler alınan geniş güvenlik önlemleri ile yıkım işlemlerini geçekleştirdi. Sırrın Mahallesi'nde de vatandaşların talepleri ve mülk sahibinin onayı ile kullanım amacının dışında farklı amaçlarla kullanılan metruk bir meskenin yıkımı belediye ekiplerince gerçekleştirildi. Yapı kontrol müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçe genelinde kaçak yapıyla, imara aykırı ve izinsiz kat çıkmalarla ilgili mücadele, ayrıca yapıların ruhsatlı olarak yapılması hususunda vatandaşlara bilgilendirme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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