Şanlıurfa’da otomobil kamyona çarptı: 5 yaralı

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Şanlıurfa’da otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa Gaziantep karayolunun 12’nci kilometresinde yaşandı. Necati G.’nin kullandığı 65 KD 128 plakalı Skoda marka otomobil, Mehmet Kasım K.’nın kullandığı 63 EY 332 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada Necati G., Zeynep Beray G., Fermuda Tozbey G., Tuana G. ve Mustafa Tuna G. yaralandı. Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla Şanlıurfa’daki hastanelere kaldırıldı.

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