Resulayn’da çıkan yangın Ceylanpınar’dan görüldü

Suriye’nin Resulayn kentinde çıkan yangın, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinden de görüldü.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında yer alan Suriye’nin Resulayn kentinde yangın çıktı. Otluk ve çalılık alanda başlayan yangın, kısa sürede anıza sıçradı. Yangın nedeniyle yükselen siyah dumanlar, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinden de rahatlıkla görülebildi. Yangın olay yerine giden itfaiye ekipleri tarafından ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.