Şanlıurfa'da yoğun 'koronavirüs' denetimi



Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın yayımladığı genelge sonrası Şanlıurfa'da, 'Sağlık için, hepimiz için' sloganıyla koronavirüs denetimi gerçekleştirildi. Denetime katılan Vali Vekili Metin Esen, vatandaşın sağlığı için gerekli uyarıları yaptıklarını söyledi.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinin ardından 81 ilde yapılan koronavirüs denetimi, Şanlıurfa'da da gerçekleştirildi. Denetime Vali Vekili Metin Esen, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile zabıta, sağlık, polis ile gıda kontrol ekipleri katıldı. Kent merkezindeki ana caddeler, sokaklar, lokanta, iş yerleri ve kafelerde maske ile sosyal mesafe kuralını denetleyen ekipler, maske takmayanlara para cezası kesti. Denetimlere katılan Vali Vekili Metin Esen, tüm Türkiye'de olduğu gibi Şanlıurfa'da da bugüne kadar yapılan en yoğun denetimin gerçekleştirildiğini belirterek, "Vatandaşlarımızın sağlığı için gerekli uyarılarımızı yapıyoruz. Bazı vatandaşlarımızda Covid-19 salgınının bittiği duygusu oluşmuştu. Bu düşünceleri değiştirmek için koronavirüs ile mücadelenin aynı şekilde devam ettiğini göstermek adına denetimlerinizi geniş katılımlı olarak yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan kurallara uymalarını istiyoruz" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2020-08-06 13:09:09



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