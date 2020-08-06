Haliliye’de ekipler maske denetimine çıktı

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, salgınla mücadele kapsamında ilçe genelinde kurulan semt pazarlarında maske denetimi gerçekleştirdi. Salgından korunma kurallarına uymayan vatandaşlar ekipler tarafından uyarıldı.

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 81 ilde eş zamanlı olarak maske denetimleri gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe genelinde kurulan semt pazarlarında maske denetimi gerçekleştirdi.

Ekipler, pazar yerlerinde esnaf ve alışverişe gelen vatandaşları maske takma, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyma yönünde uyardı. Alışverişte maske takmayan veya yanlış takan esnaf ve vatandaşlar uyarıldı. Sağlık Bakanlığınca belirlenen pandemiden korunma kurallarını denetleyen polis ve zabıta ekipleri, vatandaşları bu kurallara uymaları yönünde uyarırken, uymayan kişilere ise cezai işlem uygulanacağını bildirdi.

Öte yandan Zabıta Müdürlüğü, ilçe genelinde bulunan semt pazarlarında hijyen ve salgın tedbirleri kapsamında denetimlerin aralıksız bir şekilde sürdürüleceğini bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.