Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 20 yaralı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, SiverekŞanlıurfa kara yolu Hasırlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 44 AAY 185 plakalı minibüs, SiverekŞanlıurfa kara yolu Hasırlı Mahallesi yakınlarında devrildi. Kazada 20 tarım işçisi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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