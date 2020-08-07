Şanlıurfa´da trafo yangınını itfaiye söndürdü

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA)ŞANLIURFA´da, elektrik trafosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, öğle saatlerinde Bamyasuyu Mahallesi'nde yaşandı. Yol üstündeki trafoda, aşırı ısınma sonucu yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, trafoda hasar meydana geldi.
FOTOĞRAĞLI DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2020-08-07 12:06:34
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