Şanlıurfa’da binlerce paket kaçak sigara ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde emniyet ekiplerince durdurulan iki kamyonda yapılan aramada zulalanmış şekilde 28 bin 40 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda 2 kamyonda kaçak malzemeler taşındığı belirlendi. Ekipler, durdurulan kamyonlardaki aramada, araçların kasalarının altında oluşturulan gizli bölümlerde 28 bin 40 paket kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.