Kamyonda 28 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu

kamyonda, 28 bin 40 paket kaçak sigara ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Viranşehir-Ceylanpınar Karayolu'nda plakası ve sürücüsü açıklanmayan kamyonu şüphe üzerine durdurdu. Kamyonda yapılan aramada, çuvallar içinde 28 bin 40 paket kaçak sigara ele geçirdi. Sigaralara el koyan jandarma, sürücüyü gözaltına aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2020-08-07 12:18:06



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