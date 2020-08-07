Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kadın öldü

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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Akçakale ilçesine bağlı Girne Mahallesinde meydana geldi. Evinde buzdolabından su almaya çalışan Fatma Toprak (35) akıma kapıldı. Ağır yaralanan Toprak, 112 Acil Servis ekibince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Müdahaleye rağmen kurtarılamayan Toprak'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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